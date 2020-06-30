Во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении темпов распространения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам Гебреисуса, многие страны приняли беспрецедентные меры для снижения темпов распространения вируса, однако они “не полностью остановили” это.

Глава ВОЗ отметил, что, хотя в отдельных странах ситуация стабилизировалась, в глобальных масштабах говорить об улучшении не приходится.

“Во всем мире пандемия действительно ускоряется”, — сказал Гебреисус.

Врач связал увеличение темпов распространения вируса со смягчением карантинных мероприятий.

“Некоторые страны переживают всплеск случаев, когда они начинают заново открывать свои экономики. Большинство людей остаются уязвимыми. Вирусу еще есть куда двигаться”, — отметил он.

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