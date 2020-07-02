Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Washington Post.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес заявил, что спустя несколько месяцев могут быть первые успехи.

“Разработки начались почти сразу после того, как последовательность коронавируса была опубликована в сети, и в настоящее время в разработке находится 141 вакцина. Ведущие кандидаты могут быть спустя несколько месяцев. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся”, – сказал он.