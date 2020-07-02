Об этом сообщает Washington Post.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес заявил, что спустя несколько месяцев могут быть первые успехи.
“Разработки начались почти сразу после того, как последовательность коронавируса была опубликована в сети, и в настоящее время в разработке находится 141 вакцина. Ведущие кандидаты могут быть спустя несколько месяцев. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся”, – сказал он.
- Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.
- В апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- По данным ВОЗ, что в настоящее время ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса.