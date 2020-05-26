Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вторая волна коронавируса может начаться в любой момент, но надеются, что у стран будет несколько месяцев, чтобы к ней подготовиться.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан настаивает на том, что странам не следует расслабляться и надеяться на несколько месяцев перерыва, но уже сейчас начинать подготовку к новой волне пандемии.

Он сказал, что сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса на подъеме.

“Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с “испанкой”. Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну”, – заявил Райан.