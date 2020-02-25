В возрасте 101 года умерла математик NASA Кетрин Джонсон, чьи расчеты помогли американцам безопасно отправить в космос первые миссии.

Об этом пишет издание The Verge.

Среди ее многочисленных достижений: анализ траектории суборбитального полета Алана Шепарда в 1961 году.

Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она стала одной из трех первых темнокожих студентов, которые поступили в университет Западной Вирджинии. С 1953 года она начала работать в NASA.

Ее работа была настолько неотъемлемой частью первых миссий NASA, что Джон Гленн попросил проверить компьютерные расчеты своего полета, прежде чем стать первым американским астронавтом на орбите Земли в 1962 году.

Заслуги Джонсон были признаны в 2015 году, когда она получила Президентскую медаль Свободы, высшую награду, присуждаемую гражданским лицам, от президента Барака Обамы. В 2017 году NASA назвало здание в ее честь.