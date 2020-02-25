В Каире в возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Он занимал президентский пост 30 лет: с 1981 по 2011 гг.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Экс-президент умер в военном госпитале спустя несколько недель после операции.

Кем был Хосни Мубарак

Мухаммед Хосни Сейид Мубарак родился 4 мая 1928 года в населенном пункте Кафр-эль-Мусайлах на севере Египта.

Он был родом из небогатой семьи, но, несмотря на это, в 1949 году с отличием окончил военную академию (ему присвоили чин лейтенанта). В 1952 году Мубарака назначили в эскадрилью истребителей, а вскоре перевели в бомбардировочную авиацию.

В 1959—1960 годах он учился в СССР, где окончил Фрунзенское военное авиационное училище. В 1962—1963 годах Мубарак участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, командовал бомбардировочной эскадрильей.

Мубарак неуклонно продвигался по служебной лестнице, став в 1972 году главой Военно-воздушной академии, а затем начальником штаба ВВС.

Кроме того, он был командующим ВВС Египта и заместителем министра обороны страны. В этой должности Мубарак сыграл ведущую роль в подготовке внезапной атаки на войска Израиля на Синайском полуострове в начале войны Судного дня в 1973 году. Война закончилась поражением Египта и его союзников. Но действия авиации, которая поддерживала с воздуха наступление египетской бронетехники, вызвали уважение у египтян, и Мубарак стал национальным героем.

6 октября 1981 года во время военного парада президент Египта Анвар Садат был убит исламистами. Находившийся рядом с ним Мубарак был ранен в руку.

14 октября того же года Хосни Мубарак занял пост президента Египта, получив 98 % голосов на общенациональном референдуме, на котором он был единственным кандидатом. Новоназначенный лидер страны сразу ввел чрезвычайное положение. После вступления в должность он провел ряд мероприятий по борьбе с коррупцией. Были отданы под суд высокопоставленные государственные чиновники.

Оппоненты называли Мубарака американской марионеткой (США предоставляли ему миллиарды долларов помощи), а сторонники отмечали относительную стабильность, которую принесло Египту его правление.

Стоит отметить, что Мубарак сумел вывести Египет из изоляции в арабском мире. В частности, он добился восстановления членства страны в Лиге арабских государств и наладил дипломатические отношения со всеми арабскими странами.

В экономике Мубарак добился значительного прироста ВВП страны, а также увеличения объема иностранного туризма.

Свержение и суд

Правление Мубарака продолжалось до 2011 года. Он переизбирался большинством голосов на референдумах в 1987, 1993 и 1999 годах. Голосование проходило по единственной кандидатуре, выдвигаемой Народным собранием.

В 2011 году Мубарак был вынужден уйти в отставку в результате массовых протестов в Египте, известных как “арабская весна”.

Кроме отставки президента, протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни.

11 февраля 2011 года Хосни Мубарак сложил с себя президентские полномочия.

Спустя четыре месяца он предстал перед судом, а в 2012 году получил пожизненный срок по обвинению в соучастии в расстреле мирных протестующих. Сам Мубарак отрицал, что приказывал стрелять по протестующим.

В 2017 году кассационный суд Египта снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни революции 2011 года. После этого Хосни Мубарак вышел на свободу.

Мубарак был женат на дочери врача Сюзанне Сабет, от брака с которой у него родились два сына — Алаа и Гамаль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) 2 Фев 2020 в 9:12 PST