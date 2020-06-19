Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в Верховной Раде Украины на бюджетном комитете идет борьба за 2,6 млрд.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Пришел Антон Геращенко убеждать депутатов, что полиции таки надо всем доплачивать. Для вашего понимания МВД посчитало так: зп + 50%, каждому второму полицейскому! Как считают врачам: зп + сколько часов отработал с ковиднимы больными, подаешь главному врачу, а он в НСЗУ . Понятно, что обещанных 300% не получится ни у кого! За все время на врачей вместе с лекарствами потратили 1,6 млрд, а полицейским, которые бьют людей на улице – 2,6 забрать хотят”, – написала Устинова.

Она отметила, что всего надбавки за время эпидемии получили 12 тыс. врачей, и хотят выплатить 67 тис.правоохранителям. “В 4 раза больше полицейских и ментов по мнению государства борются с ковидом, чем врачей! Вот так выглядит полицейское государство”, – подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что из спецфонда COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплаты правоохранителям за их труд в условиях эпидемии.

10 июня Кабинет Министров на заседании выделил 2,7 миллиарда гривен Министерству внутренних дел на доплаты для занятых в борьбе с коронавирусом работникам.

В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн,

Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн,

Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн,

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн,

Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.