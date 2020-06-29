Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“По состоянию на 10.00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что за время эпидемии 5 военнослужащих умерли от коронавируса, а уже 310 вылечились.
По состоянию на данный момент 569 украинских военных находятся на самоизоляции.
- В Украине по состоянию на 29 июня подтверждено 43 628 случаев COVID-19, из них 19 027 выздоровели, 1147 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев.