Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
“На 07.00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что за прошлые сутки зафиксировано 3 новых случая коронавируса. 2 больных военнослужащих проходят лечение в учреждениях здравоохранения Житомирской и Хмельницкой области. Еще один военный во Львовской области проходит лечение дома.
Уточняется, что состояние больных на данный момент удовлетворительное.
Также сообщается, что в Вооруженных силах находится на самоизоляции уже 309 человек. Через трое суток срок изоляции заканчивается у 38 военных.
- По состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.