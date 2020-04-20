Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.

“На 07.00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошлые сутки зафиксировано 3 новых случая коронавируса. 2 больных военнослужащих проходят лечение в учреждениях здравоохранения Житомирской и Хмельницкой области. Еще один военный во Львовской области проходит лечение дома.

Уточняется, что состояние больных на данный момент удовлетворительное.

Также сообщается, что в Вооруженных силах находится на самоизоляции уже 309 человек. Через трое суток срок изоляции заканчивается у 38 военных.