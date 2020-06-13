Об этом сообщили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек”, – сказано в сообщении.
На сегодняшний день в ВСУ 173 пациента с коронавирусом.
С начала эпидемии 169 человек выздоровели, но четверо умерли.
По причине контактов с зараженными на изоляции и самоизоляции находятся 536 человек.
- За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.