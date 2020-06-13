В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 12 июня, коронавирус COVID-19 зафиксировали у 19 человек. Семерых из них госпитализировали.

Об этом сообщили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек”, – сказано в сообщении.

На сегодняшний день в ВСУ 173 пациента с коронавирусом.

С начала эпидемии 169 человек выздоровели, но четверо умерли.

По причине контактов с зараженными на изоляции и самоизоляции находятся 536 человек.