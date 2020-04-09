Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.
“9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с предварительным диагнозом “пневмония”. Сейчас он находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.
Также коронавирус подтвердили у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя, который с конца марта находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых подтвердили COVID-19.
29 февраля у мужчины повысилась температура. Быстрые тесты, которые сделали в начале апреля, показали отрицательный результат. Но 9 апреля ПЦР-тестирование подтвердило диагноз коронавирус.
Состояние здоровья больного удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Военные, которые с ними контактировали, находятся на самоизоляции.
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