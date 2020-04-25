В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировали еще шесть случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, – говорится в сообщении.

Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона Винница – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 2 военнослужащих, Надворнянская центральная больница – 1 работник ВС Украины), двое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область -1 и Ивано-Франковская область – 1). Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение.

Всего в Вооруженных силах Украины учтено 37 больных COVID-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек, двое погибли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 328 человек. В 33 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.