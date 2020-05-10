Об этом сообщили в командовании медицинских сил Украины.
“По состоянию на 7 утра 10 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 41 человек, выздоровели 54 человека, два летальных случая”, – говорится в сообщении.
9 мая коронавирус диагностировали у военнослужащего Криворожского гарнизона и сотрудника Винницкого гарнизона. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.
Отмечается, что на изоляции находятся 311 военных.
“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома”, – отмечается в сообщении.
- В Украине с начала эпидемии уже подтвердили 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19.