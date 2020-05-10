За последние сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая коронавируса, таким образом общее количество военных, у которых обнаружили COVID-19, увеличилось до 97.

Об этом сообщили в командовании медицинских сил Украины.

“По состоянию на 7 утра 10 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 41 человек, выздоровели 54 человека, два летальных случая”, – говорится в сообщении.

9 мая коронавирус диагностировали у военнослужащего Криворожского гарнизона и сотрудника Винницкого гарнизона. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Отмечается, что на изоляции находятся 311 военных.

“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома”, – отмечается в сообщении.