Об этом проинформировали в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что заражение подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.

“В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы”, – подчеркивается в сообщении.

Военнослужащих, которые контактировали с больным при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание COVID-19.

Ранее коронавирус был подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который находился на самоизоляции с 23-го марта, потому что контактировал с больным человеком.

О первом случае заражения в ВСУ стало известно 2 апреля. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта лечилась от острой респираторной инфекции.