В Вооруженных Силах Украины зафиксировано третий летальный случай из-за коронавируса COVID-19. Всего за минувшие сутки в ВСУ было обнаружено четыре новых случая заболевания.

Об этом сообщает командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“В Вооруженных Силах Украины болеет 57 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 287 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 35 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано третий летальный случай от коронавируса”, – сообщили в ВСУ.

Отмечается, что умер работник Вооруженных Сил Украины во Львовской области. Он болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья работник ВСУ обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и того же дня ему было выполнено экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19.

“Исследование пациента показали отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19 посмертно”, – говорится в сообщении.

По данным командования, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный) случая заболевания COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ”). Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении. На 27 мая 2020 года запланирована госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ”.

“Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Сейчас в Вооруженных Силах Украины учтено – 162 человека, болеет – 57 человек, выписаны – 102 человека, летальных – 3 случая”, – добавили в командовании.