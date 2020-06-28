В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Уточняется, что госпитализированы в медицинские учреждения были 14 военных, состояние здоровья которых при этом остается удовлетворительным.

Дома на лечении под наблюдением находятся 5 военнослужащих из военных частей Киевской области.

В целом по состоянию на 28 июня в ВСУ болеют коронавирусом 179 военнослужащих. При этом умерли от COVID-19 пять военных, а 310 выздоровели. На изоляции находится 669 военнослужащих.