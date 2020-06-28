Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Уточняется, что госпитализированы в медицинские учреждения были 14 военных, состояние здоровья которых при этом остается удовлетворительным.
Дома на лечении под наблюдением находятся 5 военнослужащих из военных частей Киевской области.
В целом по состоянию на 28 июня в ВСУ болеют коронавирусом 179 военнослужащих. При этом умерли от COVID-19 пять военных, а 310 выздоровели. На изоляции находится 669 военнослужащих.
- По состоянию на 28 июня в мире уже 10 млн 87 тыс. 553 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.