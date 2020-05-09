За минувшие сутки, 8 мая, в Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-центре Командования Медицинских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 9 мая коронавирусом болеют 40 военных. При этом от COVID-19 уже выздоровели 53 человека и двое умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 314 человек.

“За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, – сказано в сообщении.

Один из нововыявленных больных находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У него легкое течение заболевания.

Еще семь больных, среди которых двое военных и двое работников воинских частей Харьковского гарнизона, а также трое военнослужащих Николаевского гарнизона, лечатся дома. Состояние больных удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома”, – отмечается в сообщении.