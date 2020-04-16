В Вооруженных силах за сутки подтверждено пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 07.00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный”, – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 40 человек.

Отмечается, что за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19. В частности, у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа и с 05.04 находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10.04 вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

В трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, что с 09.04 находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работника Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, которая с 13.04 соответственно рекомендациям семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.