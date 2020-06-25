В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки зафиксировали семь новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 25 июня в Вооруженных силах Украины 146 человек болеет COVID-19. Всего за время эпидемии выздоровели – 290 человек, летальных случаев – пять.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 498 человек.

В Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится двое военнослужащих.

На лечении дома находится пять человек (Львовская область – четверо военнослужащих и Днепропетровска – один). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.