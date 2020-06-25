Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 25 июня в Вооруженных силах Украины 146 человек болеет COVID-19. Всего за время эпидемии выздоровели – 290 человек, летальных случаев – пять.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 498 человек.
В Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится двое военнослужащих.
На лечении дома находится пять человек (Львовская область – четверо военнослужащих и Днепропетровска – один). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
- Ранее сообщалось, что скончался начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона Иван Гайда. Причиной его смерти стал коронавирус.