Об этом сообщает Командования медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 07:00 16 мая в ВСУ болеет 38 человек на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находятся 202 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшее трое суток – 38 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.
Двое работников ВС Украины (в Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.
- Ранее сообщалось, что в ВСУ коронавирусом COVID-19 по состоянию на утро 15 мая болело 46 человек, за сутки было обнаружено два новых случая.