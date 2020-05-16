В Вооруженных силах Украины коронавирусом COVID-19 заразились еще 38 человек, два новых случая подтвердили за последние сутки.

Об этом сообщает Командования медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 07:00 16 мая в ВСУ болеет 38 человек на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находятся 202 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшее трое суток – 38 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.

Двое работников ВС Украины (в Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.