Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 07.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 149”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось накануне, 6 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обнаружили у военнослужащих в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 учли еще в 3-х человек. Данные военнослужащие (Львовская область – 1 человек, Тернопольская – 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют.