Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“На 07.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 149”, – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19.
Как сообщалось накануне, 6 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обнаружили у военнослужащих в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 учли еще в 3-х человек. Данные военнослужащие (Львовская область – 1 человек, Тернопольская – 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют.
- Ранее сообщалось, что в ВСУ обнаружили еще шесть случаев инфицирования COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.