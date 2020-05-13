Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
“В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая”, – сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 252 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 30 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания COVID-19.
По данным ВСУ, новый больной военнослужащий – из Львовской области, лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента – удовлетворительное. Получает необходимое лечение.
- В Украине по состоянию на утро 13 мая подтверждено 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 402 – за последние сутки.