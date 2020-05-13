В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

“В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая”, – сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 252 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 30 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания COVID-19.

По данным ВСУ, новый больной военнослужащий – из Львовской области, лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента – удовлетворительное. Получает необходимое лечение.