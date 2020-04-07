В Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

В ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 18 человек.

“Относительно умершей: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надвирна, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020”, – рассказали в ВСУ.

Там также отметили, что согласно анализу заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

“Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами”, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины подтвержден третий случай заражения коронавирусом COVID-19.