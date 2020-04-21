В Вооруженных Силах Украины количество военнослужащих, зараженных коронавирусом, возросло до 39 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 07.00 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие двое суток – 90 человек.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.

7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.