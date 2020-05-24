В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 62 человека, за последние сутки зафиксировано 14 новых случаев.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил в Facebook.

“В Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 40 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания COVID-19.

В частности, четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ”. Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.