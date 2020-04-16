Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что зараженный умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.
Первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля, когда у него повысилась температура и возникли трудности с дыханием.
8 апреля его положили во Львовскую областную инфекционную больницу. Он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
12 апреля у мужчины подтвердили коронавирусную болезнь с помощью ПЦР тестирования.
Сегодня утром он умер.
По информации командования, у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.
- Ранее сообщалось, что в ВСУ за сутки подтверждено пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- Первый случай COVID-19 зафиксировано среди пограничников.
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено рекордные 397 новых случаев.