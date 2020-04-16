В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что зараженный умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля, когда у него повысилась температура и возникли трудности с дыханием.

8 апреля его положили во Львовскую областную инфекционную больницу. Он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 апреля у мужчины подтвердили коронавирусную болезнь с помощью ПЦР тестирования.

Сегодня утром он умер.

По информации командования, у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.