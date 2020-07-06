Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“По состоянию на 6 июля 2020 года в Сухопутных Войсках Вооруженных Сил Украины всего за время пандемии зафиксировано 189 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из этого числа 125 человек выздоровели, 61 находится в изоляции, в том числе в самоизоляции”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в при этом за все время эпидемии Вооруженных силах зафиксировано три смерти от коронавируса.
По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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