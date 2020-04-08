В WhatsApp ввели ограничения из-за борьбы с дезинформацией

Компания WhatsApp с целью остановить распространение дезинформации о коронавирусе, установила новые ограничения на количество сообщений, которые можно пересылать одновременно.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.

Сообщение, которое уже пять раз пересылалось, может быть перенаправлено только в один чат один раз. Новые ограничения являются самыми строгими в WhatsApp.

Ранее пользователи могли выбрать несколько групп или людей для получения сообщения одновременно. Два года назад пользователь мог передавать перенаправленное сообщение сразу 250 группам, в каждой из которых могло учавствовать до сотни пользователей. В прошлом году компания сократила этот лимит до пяти групп одновременно.

“Мы наблюдали значительное увеличение объема пересылаемых сообщений. Мы считаем необходимым замедлить распространение сообщений, чтобы WhatsApp оставался местом для приватного общения”, – отметили в компании.

Отмечается, что в условиях эпидемии коронавируса увеличилось количество дезинформации и в компании рассчитывают сократить ее объем через новые лимиты.