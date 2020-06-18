В Закарпатской области усилят карантин и снова закроют межобластное транспортное сообщение.

Об этом глава Закарпатской областной администрации Алексей Петров написал на своей странице в Facebook.

“Только что завершилось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных больных с COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 000 населения. Следовательно, комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить на всей территории области до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения деятельность детсадов, межобластные перевозки”, – заявил он.

Также в области запретили проведение поминок и свадьб в помещениях с участием больше 10 человек. Также будут снова закрыты фитнес-центры и бассейны.

Помимо того, снова возобновится работа контрольно-пропускного пункта на автомобильной трассе Киев-Чоп между Львовской и Закарпатской областями для проведения температурного скрининга.

При этом деятельность гостиниц, а также внутриобластное сообщение на Закарпатье пока не прекращается.