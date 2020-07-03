Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.
Уточняется, что решение было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.
С 4 июля в области будет ограничено время работы заведений общественного питания, а также заведений развлекательной деятельности до 22:00.
Помимо того, с 4 июля запрещена работа заведений, которые сдают в аренду для массовых мероприятий.
В Закарпатской области также ограничат проведение в храмах и других культовых сооружениях богослужений. При этом богослужения можно проводить только на открытом воздухе.
В Межигорском районе Закарпатской области запрещена также работа вещевых рынков.
- В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, за сутки обнаружили 876 новых случаев.