Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Уточняется, что решение было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

С 4 июля в области будет ограничено время работы заведений общественного питания, а также заведений развлекательной деятельности до 22:00.

Помимо того, с 4 июля запрещена работа заведений, которые сдают в аренду для массовых мероприятий.

В Закарпатской области также ограничат проведение в храмах и других культовых сооружениях богослужений. При этом богослужения можно проводить только на открытом воздухе.

В Межигорском районе Закарпатской области запрещена также работа вещевых рынков.