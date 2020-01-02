Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Глава поселкового совета организовал схему хищения бюджетных средств вместе с директором частного предприятия.
“Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма оказанных услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки”, – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой”.
- Ранее правоохранители разоблачили руководителей нескольких департаментов Одесского городского совета, которые искусственно создали кредитную задолженность КП “Теплоснабжение города Одессы” и присвоили около 100 млн гривен при ее погашении.