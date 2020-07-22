В Закарпатской области разрешили работу бассейнов и СПА-центров, а также движение общественного транспорта в выходные дни.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС Закарпатской области.

“Главные решения, которые были приняты – разрешение работы бассейнов и СПА-центров, а также движение общественного транспорта в выходные дни”, – говорится в сообщении.

При этом в области остаются закрытыми детские сады.

В Закарпатской области за ​​прошедшие сутки у 60 человек подтвердили коронавирус методом ПЦР, три человека погибли. Всего с начала эпидемии в 4578 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых – 623 медики и 248 дети.