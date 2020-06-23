Об этом сообщает Закарпатский областной центр общественного здоровья.
Так, с 25 июня 2020 года по всей области запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации в медучреждениях.
В выходные и праздничные дни запрещается перевозка пассажиров в общественном транспорте в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении.
Местным органам исполнительной власти в случае необходимости советуют изменить режимы работы с целью установления начала работы в 8 часов в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; в 10 часов в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.
Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина внести (в случае необходимости) изменение режимов работы с целью установления начала работы в 10 или более поздний час.
Фармацевтическим субъектам хозяйствования рекомендовано установить с 11:00 до 13:00 часы приема посетителей (потребителей) пожилого возраста, разграничив прием с другими посетителями, и не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей).
- На Закарпатье стремительно растет количество больных коронавирусом COVID-19. Это привело к тому, что реанимационные отделения переполнены, и больницы первой волны вскоре могут быть не в состоянии принимать новых пациентов.