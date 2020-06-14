На выезде из села Ракошино Закарпатской области патрульный полицейский насмерть сбил двух человек, которые ехали на мотоцикле.

Об этом сообщила патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

“Инспектор, предварительно трезвый, в свой выходной день, двигаясь на своем автомобиле Subaru Forester, осуществил обгон в разрешенном месте. Во время выполнения маневра допустил столкновение с мотоциклом, который двигался навстречу. По показаниям водителей-очевидцев… мотоцикл двигался без включенного ближнего света фар”, – рассказал заместитель начальника управления патрульной полиции в Закарпатской области Валерий Найман.

Оба человека, находившиеся на мотоцикле (водитель и пассажир), погибли на месте ДТП.

“Патрульный получил телесные повреждения”, – уточнил Найман.

В ДТП разбираются следователи, отметили правоохранители.