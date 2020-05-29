В Закарпатской области с 1 июня ослабят карантинные ограничения. Так, в регионе возобновят спортивные мероприятия, работу транспорта и отелей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин с 1 июня, поскольку показатель новых случаев коронавируса СОVID-19 снизился до необходимого уровня.

“Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателе не более 12 человек на 100 тыс. населения)”, – отметил Петров.

Таким образом, с 1 июня в области разрешат:

• Регулярные/нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного значения.

• Проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек.

• Проведение религиозных мероприятий, при участии не более 1 человека на 10 квадратных метров площади.

• Деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон).

• Работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).

• Посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.

Глава ОГА подчеркнул, что ослабление противоэпидемических мероприятий не будет применяться “на территории карантинных зон, устанавливаемых на территории области”.

Жители области должны продолжать: носить маски; соблюдать социальную дистанцию; проводить дезинфекцию.

“Также рассматривается возможность, при благоприятной ситуации, начать работу детсадов с 8 июня”, – подытожил Петров.