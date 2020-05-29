Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.
По его словам, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин с 1 июня, поскольку показатель новых случаев коронавируса СОVID-19 снизился до необходимого уровня.
“Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателе не более 12 человек на 100 тыс. населения)”, – отметил Петров.
Таким образом, с 1 июня в области разрешат:
• Регулярные/нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного значения.
• Проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек.
• Проведение религиозных мероприятий, при участии не более 1 человека на 10 квадратных метров площади.
• Деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон).
• Работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).
• Посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.
Глава ОГА подчеркнул, что ослабление противоэпидемических мероприятий не будет применяться “на территории карантинных зон, устанавливаемых на территории области”.
Жители области должны продолжать: носить маски; соблюдать социальную дистанцию; проводить дезинфекцию.
“Также рассматривается возможность, при благоприятной ситуации, начать работу детсадов с 8 июня”, – подытожил Петров.
- Ранее сегодня сообщалось, что Министерство охраны здоровья разрешило еще трем областям перейти к новому этапу смягчения карантина. В частности, смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.
- По состоянию на 29 мая в Украине зафиксировано 22 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружили 429 новых случаев.