В зале заседаний Верховной Рады Украины сегодня был замечен охранник с оружием.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Максим Саврасов (“Европейская Солидарность”).

“В зале ВР охранники с оружием”, – написал он, обнародовав соответствующие фото.

В комментариях к снимкам депутат написал, что это была охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

О данном факте сообщила в Facebook и нардеп от “Европейской Солидарности” София Федина.

“В зале Парламента охранники с оружием. Это недопустимо. В отдельных странах уже бы квалифицировалось, как силовой захват Парламента”, – подчеркнула она.