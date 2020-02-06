Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Максим Саврасов (“Европейская Солидарность”).
“В зале ВР охранники с оружием”, – написал он, обнародовав соответствующие фото.
В комментариях к снимкам депутат написал, что это была охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
О данном факте сообщила в Facebook и нардеп от “Европейской Солидарности” София Федина.
“В зале Парламента охранники с оружием. Это недопустимо. В отдельных странах уже бы квалифицировалось, как силовой захват Парламента”, – подчеркнула она.
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