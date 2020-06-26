В западных областях подтопило больницы, где лечат больных COVID-19: эвакуации не было

Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в западных областях Украины была подтоплена больница, где лечат больных COVID-19. Эвакуацию пациентов не проводили.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Министр проинформировал, что всего из-за обильных дождей в Ивано-Франковской области были затоплены 11 учреждений охраны здоровья.

Среди них была и районная больница в городе Галич, где в настоящее время лечат пациентов с COVID-19. Несмотря на то, что помещения больницы были подтоплены, эвакуировали только 3 пациенток.