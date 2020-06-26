Covid-19 Украина

обновлено 26.06.2020 в 01:02

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В западных областях подтопило больницы, где лечат больных COVID-19: эвакуации не было

Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в западных областях Украины была подтоплена больница, где лечат больных COVID-19. Эвакуацию пациентов не проводили.

Пятница, 26 июня 2020, 01:11

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Министр проинформировал, что всего из-за обильных дождей в Ивано-Франковской области были затоплены 11 учреждений охраны здоровья.

Среди них была и районная больница в городе Галич, где в настоящее время лечат пациентов с COVID-19. Несмотря на то, что помещения больницы были подтоплены, эвакуировали только 3 пациенток.

“Действительно, в больнице, которая находится в городе Галич, была такая ситуация, когда были затоплены подвальные помещения. Мы, конечно, начали готовиться к возможной эвакуации, разработали маршруты, когда именно эвакуироваться. Были эвакуированы только три женщины-роженицы, все остальные не были эвакуированы. […] Там находятся у нас 9 больных коронавирусной болезнью. Но в эвакуации они не нуждаются, ситуация стабилизировалась”, — сказал Степанов.

Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. В Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу

Теги: COVID19, Коронавирус, Максим Степанов, ИваноФранковская область, наводнение

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