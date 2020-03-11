Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.
В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что из-за того, что женщина была в стране с большим количеством случаев заражения, и из-за тяжести течения ее болезни, ее госпитализировали в боксированное отделение инфекционной клинической больницы.
Результаты анализов на грипп и парагрипп оказались негативными.
“Для дальнейшего изучения материал, в том числе и для исследования на новый коронавирус, был отослан в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава”, – добавили в ОГА.
За всеми людьми, которые контактировали с пациенткой, установлено 14-дневное медицинское наблюдение. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.
Напомним, в Украине объявили карантин.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.