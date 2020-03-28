Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook.
“Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровления от Covid-19! По состоянию на 28.03 11:00 выписано домой с областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта)”, – написал он.
Председатель ОГА также отметил, что перед выпиской женщину дважды проверили на коронавирус. ПЦР-исследования показали отрицательный результат.
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