Об этом заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

“Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильна. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета Министров Украины от 2 апреля”, – заявил Буряк.

Он добавил, что в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах.