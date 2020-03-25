В Запорожье приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

“В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст – от 41 до 55 лет”, – написал Буряк.

Он отметил, что сегодня с 14.00 по решению исполкома в городе вводят чрезвычайную ситуацию.

Мэр также призвал людей не паниковать и оставаться дома, выходить на улицу только при крайней необходимости.