Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
“В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст – от 41 до 55 лет”, – написал Буряк.
Он отметил, что сегодня с 14.00 по решению исполкома в городе вводят чрезвычайную ситуацию.
Мэр также призвал людей не паниковать и оставаться дома, выходить на улицу только при крайней необходимости.
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