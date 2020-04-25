В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в одном из общежитий в Александровском районе.

Об этом проинформировали в пресс-службе Запорожского городского совета.

В данный момент в общежитии обнаружены 13 человек, заболевших коронавирусом.

“В одном из общежитий заболела женщина. У нее были обнаружены симптомы коронавируса. Женщину отправили в областную инфекционную больницу. Тестирование подтвердило заболевание. Сразу после этого проведено тестирование контактных лиц, проживавших на 5 этаже общежития. По итогам проверки, по результатам теста, были обнаружены еще 12 больных”, – отмечается в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что больные не имели симптомов коронавируса. Наличие COVID-19 обнаружили благодаря ПЦР-тестированию.

Сегодня в Запорожье состоялось заседание специальной комиссии по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В результате было принято решение признать общежитие инфицированным объектом. Оно закрыто на карантин. Возле здания организован пост полиции, который будет контролировать изоляцию общежития.

В здании проводят дезинфекцию. Устанавливаются контактные лица, которые не проживают в общежитии, но контактировали с заболевшими (родственники, коллеги по работе, работники, обслуживавшие общежитие). Их также планируется проверить.

Кроме того, медики проведут тестирование на коронавирус всех остальных жителей общежития, которые сейчас должны оставаться в режиме самоизоляции.

Стоит отметить, что в общежитии проживают более 200 человек.