В Запорожской области во время раскопок на Мамай-горе археологи обнаружили древние артефакты.

Об этом сообщается на странице памятника в Facebook.

За двенадцать дней работы археологи исследовали девять комплексов, среди которых семь скифских культовых ям IV века до нашей эры.

В этих ямах археологи нашли горшок с редким декором, фрагменты жаровни, фрагменты орнаментированного венчика большой корчаги и кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

Исследователями также были найдены ногайское захоронение с нетипичным ориентированием захоронения для этих кочевников.

Мамай-Гора – это самый мультикомплексний могильник Северного Причерноморья. Расположен вблизи села Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, на левом берегу Каховского водохранилища.