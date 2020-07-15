Об этом сообщается на странице памятника в Facebook.
За двенадцать дней работы археологи исследовали девять комплексов, среди которых семь скифских культовых ям IV века до нашей эры.
В этих ямах археологи нашли горшок с редким декором, фрагменты жаровни, фрагменты орнаментированного венчика большой корчаги и кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.
Исследователями также были найдены ногайское захоронение с нетипичным ориентированием захоронения для этих кочевников.
Мамай-Гора – это самый мультикомплексний могильник Северного Причерноморья. Расположен вблизи села Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, на левом берегу Каховского водохранилища.
- В 3 км от от Стоунхенджа археологи обнаружили новый памятник эпохи неолита (10 — 3-го тыс. до н. э.), созданный вокруг поселения его строителей.