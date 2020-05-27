В городе Каховка Херсонской области в здание прокуратуры бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом, что привело к пожару.

Об этом сообщили в полиции области.

Отмечается, что около пяти часов утра пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар.

“Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. Возле окна была стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества”, – говорится в сообщении.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие связывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

В полиции призывают неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, сообщить им по телефону “102” и гарантируют анонимность.