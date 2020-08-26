Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова постановлением о продлении карантина также предлагается усилить некоторые ограничения.
В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:
- проведение дискотек,
- работу развлекательных заведений (ночных клубов),
- деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга,
- проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.
Правительство поддержало данное постановление.
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