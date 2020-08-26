Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова постановлением о продлении карантина также предлагается усилить некоторые ограничения.

В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:

  • проведение дискотек,
  • работу развлекательных заведений (ночных клубов),
  • деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга,
  • проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Правительство поддержало данное постановление.

  • В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
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