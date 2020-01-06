Об этом передает Reuters.

По данным агентства, несколько ракет упали вблизи американского посольства в “зеленой зоне” Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства.

По информации AFP, две ракеты упали вблизи посольства США в “зеленой зоне” Багдада.

Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи “зеленой зоны”, в результате чего пострадали гражданские.

Как передает AlJazeera, еще три ракеты упали в районе Аль-Ядрия.

По словам источников телеканала в полиции, шесть человек получили ранения.

  • В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
  • Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.