Об этом передает Reuters.
По данным агентства, несколько ракет упали вблизи американского посольства в “зеленой зоне” Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства.
По информации AFP, две ракеты упали вблизи посольства США в “зеленой зоне” Багдада.
Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи “зеленой зоны”, в результате чего пострадали гражданские.
#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad‘s #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 5 січня 2020 р.
Как передает AlJazeera, еще три ракеты упали в районе Аль-Ядрия.
По словам источников телеканала в полиции, шесть человек получили ранения.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.