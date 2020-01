Об этом передает Reuters.

По данным агентства, несколько ракет упали вблизи американского посольства в “зеленой зоне” Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства.

По информации AFP, две ракеты упали вблизи посольства США в “зеленой зоне” Багдада.

Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи “зеленой зоны”, в результате чего пострадали гражданские.

#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad‘s #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 5 січня 2020 р.