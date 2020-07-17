Бывший народный депутат Украины Борис Розенблат заявил, что во двор его дома бросили боевую гранату.

Об этом экс-депутат сообщил на своей странице в Facebook.

“К сожалению, это правда, ночью во двор моего дома кинули гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности”, – написал он.

О происшествии также сообщили в пресс-служба полиции Житомирской области.

Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения для того, чтобы установить обстоятельства. Предварительно событие квалифицировано по статье “хулиганство”.