Об этом экс-депутат сообщил на своей странице в Facebook.
“К сожалению, это правда, ночью во двор моего дома кинули гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности”, – написал он.
О происшествии также сообщили в пресс-служба полиции Житомирской области.
Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения для того, чтобы установить обстоятельства. Предварительно событие квалифицировано по статье “хулиганство”.
- В селе Дачное Беляевского района Одесской области в результате взрыва ранения получили пять человек.