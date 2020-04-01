Об этом он написал в Facebook.
“Мы не видим пока возможности открыть рынки. Это приведет к большому скоплению людей в одном месте и снова перегрузит общественный транспорт”, — заявил он.
По словам мэра, пока они не могут гарантировать безопасность горожанам.
Сухомлин добавил, что ситуация с подтвержденными случаями COVID-19 в Житомире лучше, чем в других регионах и должна такой и остаться.
Накануне сообщалось, что МОЗ определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.
Согласно постановлению министерства, рынки могут работать при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный производитель пищевой продукции; 2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка; 3) предусмотрена возможность обеспечения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты.
- В условиях карантина из-за вспышки коронавируса в Киеве пока что не будут открывать продуктовые рынки.