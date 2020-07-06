Об этом сообщается в Facebook 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
“Вечером 5 июля во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения”, – говорится в сообщении.
Тело военнослужащего без признаков жизни обнаружили повешенным на отчужденной территории.
По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви.
- Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей во Львовской застрелили украинского военнослужащего.