Первый подтвержденный случай нового атипичного коронавируса зафиксирован в Житомире.

Об этом сообщает мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

По его словам, болезнь была подтверждена у местного жителя 56-ти лет, который недавно вернулся домой из Австрии.

Коронавирус был подтвержден лабораторно.

При этом мэр заявил, что состояние больного в данный момент является нормальным.

Помимо того, местная власть Житомира приняла решение проверять всех людей, которые возвращаются в город из-за границы в рамках эвакуации.

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі. Gepostet von Сергій Сухомлин am Donnerstag, 19. März 2020