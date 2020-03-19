Об этом сообщает мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.
По его словам, болезнь была подтверждена у местного жителя 56-ти лет, который недавно вернулся домой из Австрии.
Коронавирус был подтвержден лабораторно.
При этом мэр заявил, что состояние больного в данный момент является нормальным.
Помимо того, местная власть Житомира приняла решение проверять всех людей, которые возвращаются в город из-за границы в рамках эвакуации.
Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.
Gepostet von Сергій Сухомлин am Donnerstag, 19. März 2020
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