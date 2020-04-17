В Житомирской области просходят масштабные пожары - горят леса и села.

Видео пожаров публикуют очевидцы в соцсетях.

По данным ГСЧС, по состоянию на 18:00 16 апреля на территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров.

На кадрах можно увидить масштабы пожара и с какой силой горит лес в Житомирской области.

В микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора.

Горить ліс у мікрорайоні Мальованки Gepostet von Управління ДСНС України у Житомирській області am Donnerstag, 16. April 2020

В Овручском районе произошло возгорание сухой травы. Также вблизи населенного пункта лесной пожар распространился на площадь в 50 гектаров.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Причиной пожара в ГСЧС Украины называют воспламенения сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020

Gepostet von Віталій Юшкевич am Donnerstag, 16. April 2020