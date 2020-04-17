Видео пожаров публикуют очевидцы в соцсетях.
По данным ГСЧС, по состоянию на 18:00 16 апреля на территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров.
На кадрах можно увидить масштабы пожара и с какой силой горит лес в Житомирской области.
В микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора.
Горить ліс у мікрорайоні Мальованки
Gepostet von Управління ДСНС України у Житомирській області am Donnerstag, 16. April 2020
В Овручском районе произошло возгорание сухой травы. Также вблизи населенного пункта лесной пожар распространился на площадь в 50 гектаров.
Причиной пожара в ГСЧС Украины называют воспламенения сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.
Gepostet von Леся Войтицкая am Donnerstag, 16. April 2020